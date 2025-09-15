Si moltiplicano i disagi per i viaggiatori su treno per via dei lavori di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie tra Campania e Puglia.

Criticità d’altronde annunciate, se si considerano i cantieri funzionali al balzo in avanti per qualità e frequenza dei servizi connessi alla futura linea Alta Velocità Alta Capacità Napoli-Bari. Anche negli ultimi giorni si registrano ritardi e cancellazioni, con il ricorso a servizi di bus sostitutivi e altre misure in favore di viaggiatori e pendolari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia