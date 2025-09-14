Ue: Picierno chiude conferenza Ventotene, ‘nato network contro dittature e autocrazie’

Roma, 14 set. (Adnkronos) – “Sono stati tre giorni straordinari per la partecipazione, per la quantità di idee e per la voglia di costruire davvero questa nuova Europa di cui abbiamo tanto bisogno. È nato qui un vero network di freedom fighters unito contro dittature e autocrazie. La conclusione perfetta di questa “Prima Conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia” è la presenza con noi di Sviatlana Tsikhanouskaya. È partita da Vilnius questa mattina solo per essere qui con noi oggi. La Bielorussia è una delle ultime dittature europee nella quale oppositori politici, giornalisti, donne e uomini liberi vengono imprigionati, come è accaduto a suo marito, e che è stato rilasciato solamente pochissimo tempo fa”. Così la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, che ha poi introdotto Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell’opposizione bielorussa e vincitrice del Premio Sacharov 2022.

Dopo averla ringraziata per l’invito, Tsikhanouskaya ha dichiarato: “Abbiamo sottovalutato la crudeltà del regime e del desiderio di Lukashenko di rimanere al potere. Durante la prigionia di mio marito non sono riuscita a vederlo per cinque anni. Il regime continua a prendere in ostaggio le persone e poi venderle al miglior prezzo. È importante che non si lasci indietro la questione dei prigionieri politici. Vogliamo che la Bielorussia faccia parte della famiglia europea. Noi combattiamo in prima persona per questo. Lukashenko è un’anatra zoppa e prima poi finirà. Dobbiamo pensare al nostro paese e capire cosa fare per non farla rimanere vittima della visione espansionista di Putin”.