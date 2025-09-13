Una vicenda sconcertante quella che viene da Montesarchio e che ha fatto tappa in Tribunale con la condanna, ad esito di rito abbreviato, pronunciata dal Gup Maria Di Carlo. Dieci anni – tanto quanto richiesto dal Pm – quelli pronunciati in capo ad un 63enne di Montesarchio in relazione ad una ipotesi di violenza sessuale aggravata condotta a danno di due bambine, una la nipote e l’altra la figlia della sua seconda moglie.

