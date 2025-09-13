Il Movimento 5 Stelle di Benevento esprime profonda preoccupazione per l’andamento dei servizi dedicati alla prima infanzia nel nostro territorio. Due fronti, strettamente legati al futuro delle famiglie beneventane, mostrano oggi le stesse criticità: ritardi, scarsa comunicazione e mancanza di una pianificazione adeguata.

Saranno pure alleati per le prossime Regionali, ma a Benevento i pentastellati non risparmiano bordate all’amministrazione Mastella. Chiara Favo, vice rappresentante del Gruppo Territoriale di Benevento, ricorda che, da un lato ci sono i progetti finanziati con fondi Pnrr, che dovrebbero rappresentare un’occasione storica di rilancio; dall’altro l’apertura degli asili dell’Ambito Sociale B1, rinviata in più comuni con gravi disagi per i genitori e per i più piccoli. Quindi, vira sul Pnrr: cantieri fermi e opportunità a rischio, laddove i progetti finanziati per l’ampliamento degli asili nido a Benevento erano stati annunciati come un volano di modernizzazione e crescita, ma oggi raccontano una storia di attese disattese.

