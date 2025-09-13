Ha provato a opporsi a uno sfratto esecutivo barricandosi in casa, in un’abitazione in via III Settembre, in centro storico, nei pressi dell’arco di Traiano. Una donna di 40 anni che occupava il caseggiato senza averne alcun diritto, non intendeva andarsene, resistendo alla stessa esecuzione giudiziaria, andando in crisi d’escandescenza. Anche per la sua sicurezza sul posto intervento combinato di Vigili del Fuoco e forze dell’ordine, con operatori che sono riusciti a entrare nella dimora.

