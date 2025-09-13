“Nonostante la sospensione delle ricerche attive avvenuta il 27 agosto, l’attenzione sulla scomparsa di nostro padre non è calata. Ci siamo attivate affinché si faccia il possibile per ritrovarlo, abbiamo per questo motivo allertato la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ che ha dedicato un servizio alla scomparsa di Nicola. A tale proposito rinnoviamo l’appello a chiunque sappia qualcosa, o l’abbia visto o abbia semplicemente informazioni utili, a contattarci o contattare le forze dell’ordine”.

Sono le parole di Alessandra e Francesca, figlie di Nicola Paolozza, 69enne, già sindaco di Baselice, scomparso dallo scorso 11 agosto. E’ quello il giorno dell’ultimo avvistamento: l’uomo si è recato intorno alle 17.55 nel market Marucci di via Ruella, dove ha acquistato dei guanti in lattice, pronto alla sua tradizionale passeggiate per raccogliere more. Paolozza si è incamminato per la lunga strada che parte dall’incrocio a due passi dal market, quasi interamente sterrata, che si inoltra in contrada Lamavecchia. Solitamente percorreva un giro ad anello che prima di tornare al punto di partenza tocca l’Oasi San Leonardo. Paolozza indossava dei pantaloncini corti e una t-shirt bianca, degli occhiali da sole, e aveva con sé un secchiello per la raccolta delle more e un bastone. Questa l’immagine catturata dall’impianto di sorveglianza del market poi utilizzata per le ricerche, partite il mercoledì successivo, 13 agosto.

