Fermati dagli agenti della Questura di Benevento due cittadini di origine nordafricana, un 27enne tunisino e un 20enne egiziano, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in quanto gravemente indiziati in concorso fra loro di rapina aggravata e lesioni aggravate. A fare scattare l’intervento un’allerta lanciata alla sala operativa della Questura di Benevento dove era pervenuta richiesta di intervento per una rapina in abitazione.

Giunti sul posto, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno accertato che il denunciante era stato aggredito in casa da due giovani stranieri che si erano anche appropriati di denaro contante e alcuni capi di abbigliamento. Per la vittima ferite al volto e alla testa e referto prognosi di sei giorni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia