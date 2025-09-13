Mo: fonti palestinesi, ’32 morti, tra cui 12 minori, in attacchi Idf a Gaza City’

Gaza, 13 set. (Adnkronos) – Almeno 32 persone, tra cui 12 minorenni, sono stati uccisi negli attacchi aerei dell’Idf sulla città di Gaza, mentre Israele intensifica la sua offensiva e sollecita i palestinesi a lasciare la città. Lo riferisce il personale medico dell’ospedale Shifa, il più grande della Striscia, aggiungendo che i raid compiuti nella notte hanno preso di mira zone residenziali, provocando numerose vittime. Tra queste, è stata sterminata una famiglia di 10 persone nel quartiere Sheikh Radwan, tra cui una madre e i suoi tre figli.