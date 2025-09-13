Milano: Baby Gang a gip, ‘pistola è scacciacani, è per difendere collana da 200mila euro’

Milano, 13 set. (Adnkronos) – “Mesi fa, a giugno, dopo un concerto che ho fatto a Sesto San Giovanni, mi sono entrati i ladri in casa in Calolziocorte. Ho trattenuto i ladri e in seguito gli stessi mi hanno denunciato per sequestro di persona. In casa ho molti monili di valore. Indosso sempre una collana dal valore di più di 200.000 euro. Ieri sono venuto a suonare a Milano e a mia tutela ho lasciato l’arma in hotel. Quell’arma non ho neanche vera, è una scacciacani. È stata modificata. Non avevo la sicurezza ed ero li con una ragazza. Ho preferito tenermi un’arma che avere paura di essere derubato”. Con queste parole il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, si è difeso nell’interrogatorio di garanzia – avvenuto ieri venerdì 12 settembre a San Vittore – dall’accusa di possesso di arma clandestina e ricettazione.

Una difesa a cui la giudice per le indagini di Milano Fiammetta Modica non ha creduto e che ora costa al ventiquattrenne il carcere. “Ho tenuto l’arma nel posto dove avevo le cose di valore. Tra l’altro in casa avevo una ragazza che non sapevo chi fosse. Più che altro ero preoccupato per la collana perché farebbero di tutto per averla. Tenevo l’arma per ragioni di tutela personale” aggiunge.

“L’arma ce l’avevo da un bel po’, l’avevo nascosta sotto un macchinario di una fabbrica lì. Difatti si era tutta arrugginita. Poi l’ho lasciata presso l’hotel, ho fatto il concerto e poi sono ritornato in hotel” conclude il giovane trapper. Sulle armi sequestrate – la pistola nell’albergo di Milano e altre due pistole trovate nella sua abitazione nel Lecchese – sono in corso accertamenti.