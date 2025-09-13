Divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse con apposizione del braccialetto elettronico e prescrizione per l’indagato di non comunicare con le persone offese con alcun mezzo e di non avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 500 metri. E’ questa la sostanza di una misura cautelare che, nella mattinata di ieri, è stata eseguita da personale della Sezione di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Benevento in applicazione di ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento. Tanto accogliendosi richiesta della Procura della Repubblica.

