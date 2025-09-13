Gb: 110mila manifestanti a marcia estrema destra ‘Unite the Kingdom’

Londra, 13 set. (Adnkronos) – Circa 110mila persone si sono radunate nel centro di Londra per la marcia ‘Unite the Kingdom’ organizzata dall’attivista di estrema destra Tommy Robinson, a cui si è aggiunta una contromanifestazione da parte degli attivisti antirazzisti. I manifestanti di ‘Unite the Kingdom’ si stanno dirigendo verso Whitehall, dove ascolteranno una serie di discorsi di personalità come l’ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon.

Migliaia di persone si sono radunate in un’altra parte di Londra per la contro-protesta, denominata ‘March Against Fascism’, organizzata da Stand Up To Racism. Circa 1.000 agenti della polizia metropolitana sono stati dispiegati a Londra per creare una “zona neutra” tra i due gruppi di protesta.

La polizia metropolitana ha dichiarato di aver ‘assoldato’ 500 agenti da altre forze per la giornata, con furgoni della polizia provenienti da Leicestershire, Nottinghamshire, Devon e Cornovaglia. Poco dopo mezzogiorno, le strade del centro di Londra intorno a Waterloo erano un mare di bandiere della Union Jack, croci di San Giorgio, croci di Sant’Andrea scozzesi e bandiere gallesi, mentre grandi folle di manifestanti si radunavano vicino al ponte di Waterloo in vista della marcia “Unite the Kingdom”.