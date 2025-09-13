Con l’inizio del nuovo anno scolastico a Colle Sannita la Giunta Comunale ha rivisto le tariffe per l’acquisto dei buoni mensa.

L’Amministrazione, guidata dal Sindaco Michele Iapozzuto, ha rivisto i costi al rialzo.

Una scelta che il Gruppo Consiliare di Opposizione “Impegno Comune” ha aspramente criticato definendola ingiustificata: “una scelta irrispettosa nei confronti delle famiglie che vivono e sostengono questo paese ogni giorno. Ricordiamo le parole del Sindaco Michele Iapozzuto, proferite nella cerimonia di chiusura dello scorso anno scolastico, secondo le quali si dimostrava, come sempre borioso, aperto ad incentivi e proposte a favore della scuola e di chi la frequenta. In un momento storico in cui il costo della vita è già insostenibile per molti, invece di supportare i cittadini, scelgono di gravare ulteriormente sui bilanci familiari. Non basta parlare di sostegno alle famiglie: servono azioni concrete. Questi aumenti dimostrano l’esatto contrario e confermano una linea politica distante, miope e socialmente irresponsabile”.

