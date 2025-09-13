C.sinistra: Conte, ‘noi a disposizione progetto, va riempito di contenuti, no solo anti-Meloni’**

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Se dice forza di sinistra c’è il Pd che occupa largo spazio, noi siamo una forza progressista indipendente. Il centrosinistra può essere uno spazio, ma a noi non interessa lo spazio, a noi interessa un progetto progressista che va riempito di contenuti seri e credibili e fatto con compagni di strada affidabili”. Lo dice Giuseppe Conte alla festa dell’Unità a Reggio Emilia con Dario Franceschini.

“Noi siamo pronti a metterci a disposizione di un progetto. Un progetto che non può essere solo anti-Meloni ma un progetto serio che va riempito di contenuti programmatici”.