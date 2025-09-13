C.sinistra: Conte, ‘da Franceschini grande intuito politico’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Devo riconoscere a Dario di aver avuto un grande intuito politico. Quando fece quell’intervista non c’era nell’aria nessun contatto. Però c’è una premessa. A giugno, io faccio una conferenza stampa a Chigi in cui dicevo: attenzione così non possiamo continuare, con questa slabbrature istituzionali, invasioni di campo. Così non intendo andare avanti, dissi. E Dario fu bravo a individuare i segnali di una grande insofferenza”. Lo dice Giuseppe Conte con Dario Franceschini alla festa dell’Unità a Reggio Emilia ricordando la fine del governo gialloverde prima del Conte 2. “Io lavoravo e Salvini si ingrassava nel consenso. Ad agosto, nel discorso al Senato finisce il Conte 1”.