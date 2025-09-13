Dimenticare e ripartire. Non può fare altro il Benevento che nel match di questo pomeriggio a Siracusa ha la possibilità di dimostrare che quello di Casarano è stato un inciampo episodico, oltre che un ko che non ha lasciato cicatrici sul corpo della Strega. Di fronte, la truppa di Auteri avrà l’unica squadra del girone meridionale incapace di fare punti nelle prime tre giornate di campionato e allora l’occasione diventa ghiotta per spazzare via pianti e rimpianti, riprendendo la marcia bruscamente interrotta nella trasferta in Puglia della scorsa settimana. Una sconfitta che non ha incrinato le certezze e che chiaramente non può cancellare quanto di buono il Benevento aveva fatto fino a quel momento, sia durante il pre-campionato che nelle prime uscite ufficiali.

