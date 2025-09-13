Una situazione di carenza numerica molto grave quella refertata per i medici specialisti in emergenza-urgenza per il servizio 118 del beneventano, rete trasporto infermi, con venti camici bianchi che mancano all’appello.
Per questo motivo, con delibera della direttrice generale dell’Asl, Tiziana Spinosa, è stato stabilito l’avvio della procedura di concorso per pervenire a questo consistente plafond di assunzioni, obiettivo complesso e di non facile conseguimento. Ad ogni modo prioritario “al fine di garantire i livelli essenziali della rete dell’emergenza-urgenza” quanto precisato nella stessa delibera.
