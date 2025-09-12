Usa: Magi, ‘da Ciriani delirio vittimista, da destra macabra propaganda autoritaria’

Roma, 12 set (Adnkronos) – “Il ministro Ciriani arriva a lanciare in maniera del tutto gratuita e ingiustificata un atto di accusa verso le opposizioni in Italia sull’atteggiamento che si dovrebbe avere sull’omicidio di Kirk. A me sembra che chi sta usando l’uccisione dell’influencer trumpiano per la macabra propaganda di odio sia proprio la destra, in Italia, in Europa e in Usa”. Lo dice Riccardo Magi.

“Invece di abbassare i toni in questo momento di dolore, si getta benzina sul fuoco e sembra si cerchi un alibi per imprimere una torsione autoritaria ai Paesi in cui la destra è al potere. E Ciriani, nel suo delirio vittimista, svela questo pericoloso giochetto. Noi restiamo umani, loro restano quelli che odiano e che vogliono le armi libere”, aggiunge il segretario di Più Europa.