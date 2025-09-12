La Festa dell’Uva di Solopaca, appuntamento simbolo della tradizione locale, si arricchisce quest’anno di un momento speciale dedicato alla cultura e alla riscoperta delle radici identitarie del territorio. Tra gli eventi più attesi, spicca il convegno in programma domani 13 settembre alle 18.30 presso il suggestivo palazzo Fasani-Iannotti, interamente dedicato alla figura di Baldassare Fasani, poeta solopachese vissuto tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, considerato una delle voci più autentiche della comunità.
