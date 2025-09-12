“Sua Eccellenza l’Arcivescovo, in seguito al decesso del rev.mo sacerdote mons. Pompilio Cristino, in attesa della nomina del nuovo parroco ha nominato il rev.do sacerdote don Maurizio Sperandeo, amministratore parrocchiale di Santa Maria di Costantinopoli”.
E’ di ieri il decreto di nomina siglato dall’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, che ha assicurato in questo modo la guida della comunità parrocchiale del Rione Ferrovia, quanto meno in modo provvisorio in attesa di una decisione definitiva.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia