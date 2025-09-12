Con una nota invita alla direttore generale Asl Tiziana Spinosa, al direttore sanitario Marco De Fazio, al direttore amministrativo Antonio Mennitto, alla direttore Gestione risorse umane Raffaella Del Vecchio e al direttore del 118 Ciriaco Pedicini, i medici dell’emergenza ribadiscono la ferma volontà e disponibilità a effettuare prestazioni aggiuntive per garantire il servizio di emergenza 118.

La demedicalizzazione delle ambulanze sta assumendo contorni discutibili. Percorrere scorciatoie non veritiere, insinuando che solo pochi medici sarebbero disponibili a coprire i turni, è ampiamente smentito dalla dichiarazione sottoscritta da ben 40 dirigenti medici su 41 in servizio (e da altri tre medici in convenzione che hanno sempre dato disponibilità ad effettuare orario aggiuntivo).

