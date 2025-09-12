Il caso Mortaruolo agita il Pd sannita. Il durissimo attacco rivolto alla dirigenza del partito trova condivisioni, ma pure dissensi. La gestione padronale denunciata dal consigliere regionale nel rilevare la propria estromissione dalla vita e dalle attività portate avanti i questi anni ha registrato oltre 200 ‘mi piace’ in calce al post che riporta la lunga lettera aperta di Mortaruolo. Tra questi, Bruno Cesario, Giulia Abbate, Antonella Pepe, Ettore Rossi e Antonio Iavarone.

Fra coloro che hanno scritto un commento, però, c’è pure chi, come Fausto Pepe, rimarca che “non si può denunciare oggi un metodo che in passato si è praticato da segretari provinciali e poi da consiglieri regionali”, con chiaro riferimento allo stesso Mortaruolo.

