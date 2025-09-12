Ieri Cusano Mutri ha vissuto una giornata destinata a restare nella memoria collettiva: dopo quasi vent’anni, il plesso scolastico J.F. Kennedy ha riaperto finalmente le sue porte. La cerimonia di inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro, si è svolta alla presenza del sindaco Pietro Crocco, della dirigente scolastica Giovanna Caraccio e dell’assessora alle politiche della scuola Maria Carmine Maturo, oltre che di studenti, famiglie e insegnanti.

