L’inizio delle attività educative dei nidi e micronidi dell’Ambito sociale B1 ‘Carlotta Nobile’ e ‘Mario Zerella’ di Benevento, ‘Magiclandia’ a Ceppaloni e ‘Il Nido dei Sogni’ ad Apollosa, precedentemente fissato per il giorno 15 settembre, è rinviato al 22 settembre a causa del prolungarsi delle attività tecniche legate all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio.

Prima dell’avvio delle attività educative, le cooperative aggiudicatarie del servizio, provvederanno a fornire ulteriori informazioni alle famiglie.

E’ l’annuncio arrivato da Palazzo Mosti che ha subito rinfocolato la dialettica politica a Benevento.

