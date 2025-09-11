Usa: Ciriani, ‘gravissimo omicidio Kirk, evitare linguaggio odio, anche verso Meloni’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Un altro elemento di violenza in un periodo di grande violenza in tutti i sensi, anche in Francia e altrove viviamo in un periodo molto preoccupante. Quello che è successo in America ci colpisce molto anche per la vicinanza politica ma non solo per quello”. Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad Agorà sull’assassinio di Charlie Kirk.

“Il linguaggio dell’odio che molto spesso abbiamo condannato a parole in realtà continua ad agire anche nella vita politica. Senza voler minimamente assimilare quello che è avvenuto negli Stati Uniti che è gravissimo, con quello che avviene a casa nostra. Ogni tanto ragionare sulle parole che usiamo nel dibattito politico sui toni che usiamo sugli argomenti che usiamo anche di carattere personale per colpire l’avversario ci dovrebbe far riflettere. Anche recentemente ho visto nei confronti del Presidente Meloni toni e argomentazioni che sarebbe meglio evitare e mi fermo qua perché sono un distillato di odio”.