Mo: Malan-Bignami, ‘solidarietà a Tajani, da M5S attacco a persona e a istituzioni’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Esprimiamo a nome dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia profonda solidarietà al ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi oggetto da parte del M5S di accuse offensive e infamanti nel corso della sua informativa in Parlamento. Essere etichettato in Senato come ’influencer pagato da Israele’ e poi alla Camera ‘complice di un Governo genocida’ rappresenta un attacco non solo alla sua persona, ma anche alle stesse istituzioni. Simili insinuazioni sono inaccettabili e ledono la dignità del dibattito parlamentare”. Lo affermano i capigruppo di Fratelli d’Italia al Senato e alla Camera, Luco Malan e Galeazzo Bignami.

“Rinnoviamo dunque il nostro sostegno al ministro Tajani -aggiungono- e censuriamo fermamente le parole degli esponenti Cinquestelle, ribadendo la necessità che il confronto istituzionale nelle Aule parlamentari sia sempre improntato al rispetto, alla responsabilità e alla condanna di ogni forma di violenza o diffamazione”.