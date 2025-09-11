Mo: Fratoianni, ‘mai accusato Tajani, responsabilità e inazione governo ben più grave’

Roma, 11 set (Adnkronos) – “Con molta veemenza lei ha rivendicato il suo ruolo e il suo onore, ma da parte nostra non c’è mai stata e mai ci sarà nemmeno la tentazione di accusarla di qualcosa. E’ fuori discussione”. Lo ha detto Nicola Fratoianni, dopo l’informativa del ministro Tajani su Ucraina e Mo.

“C’è, però, invece la determinazione da parte mia, di Avs, di tutti noi di accusare il governo italiano, non solo lei, di una responsabilitò ben più grave, politica, rispetto alla drammatica inazione che state mettendo in campo da oltre due anni rispetto alla tragedia dell’intero Medio oriente in fiamme”, ha aggiunto il leader di SI.