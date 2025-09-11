Italia-Slovenia: Pirc Musar, ‘a Capodistria modello di democrazia matura e incisiva’

Capodistria, 11 set. (Adnkronos) – Quello capodistriano è un modello europeo di convivenza, di rinascita, pluralismo linguistico, apertura culturale, un esempio di democrazia matura ed incisiva e la Slovenia “ha un’anima bella anche grazie voi”. Lo ha affermato la presidente della Repubblica slovena, Natasa Pirc Musar, incontrando, insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la comunità italiana di Capodistria.

Pirc Musar ha quindi aggiunto di apprezzare come “gli italiani rimasti in queste terre” abbiano conservato la cultura, la lingua e l’identità italiana, assicurando che la Slovenia li sostiene in questo.