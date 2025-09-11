Daily Crown: Harry dopo l’incontro con Carlo, ‘il re è fantastico’

Londra, 11 set. (Adnkronos) – “Il re è fantastico”: soltanto tre parole per commentare l’incontro con il padre Carlo. Per il resto, all’uscita di Clarence House, il principe Harry ieri è rimasto abbottonatissimo, proprio come da richiesta paterna, sul ‘vertice di pace’ con il sovrano. Dopo un anno e mezzo senza vedersi, re Carlo aveva lasciato la Scozia per Londra, dove aveva invitato il duca di Sussex per un té, nel tardo pomeriggio nella sua residenza. Nessun dettaglio era trapelato prima del tanto atteso incontro. Ciò significa che l’accordo richiesto dal re, ovvero che il colloquio rimanesse privato, era stato rispettato. Dopo le tante dichiarazioni pubbliche dei Sussex su questioni che riguardano la famiglia reale, tra la coppia e il palazzo la questione della fiducia rimane particolarmente delicata. Ci vorranno tempo e prove, ma ieri un segnale positivo, che prelude alla riconciliazione, è arrivato.

Ieri alle 15, l’aereo privato di re Carlo, partito dalla Scozia, era atterrato sulla pista della base della Royal Air Force di Northolt. Poco prima delle 16, il corteo reale aveva varcato i cancelli di Clarence House. Poco dopo, Harry aveva lasciato frettolosamente un impegno che aveva nella zona ovest della città, facendo ipotizzare la possibilità del tanto atteso incontro con il padre. Prima dell’incontro di ieri, il sovrano e il figlio non si vedevano dal febbraio 2024 , quando il duca di Sussex era volato dalla California a Londra dopo aver appreso, contemporaneamente al resto del mondo, che a suo padre era stato diagnosticato un cancro. Allora, il re lo aveva ricevuto, a Clarence House, assieme alla regina Camilla, per poco più di 30 minuti.