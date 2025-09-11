11/9: Tajani, ‘tragico attentato monito per pace, democrazia e libertà’

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Oggi ricorre il 24esimo anniversario del tragico attentato dell’11 settembre 2001 alle torri gemelle di New York. Un attacco al cuore non solo degli Stati Uniti, Paese alleato e amico, ma di tutto il mondo civile. Un pensiero di vicinanza ai familiari delle vittime, un messaggio di solidarietà a tutto il popolo americano. L’11 settembre un monito perenne in favore della pace, della democrazia e della libertà”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani.