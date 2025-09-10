Sicurezza: Boschi, ‘governo esibisce statistiche ma abbandona italiani’

Roma, 10 set (Adnkronos) – “Il ministro Piantedosi può continuare a esibire numeri e decreti, può essere soddisfatto delle sue statistiche, ma sono gli italiani a non essere soddisfatti. L’81% delle donne pensa che negli ultimi cinque anni la sicurezza sia peggiorata, il 52% dei giovani ha rinunciato almeno una volta a uscire per paura. Questa è la realtà si vive fuori dai palazzi, e se il governo non la percepisce, abbiamo un problema enorme”. Così la presidente dei deputati di Italia viva Maria Elena Boschi durante il question time al ministro dell’Interno.

“Gli italiani non si sentono al sicuro. Anzi, il senso di insicurezza cresce, e questo governo non riesce a dare risposte. Rapine, borseggi, scippi, femminicidi, stalking e violenze domestiche sono in crescita. Non è normale -ha sottolineato- che una ragazza abbia paura di prendere un treno la sera, o che un ragazzo tema di essere accoltellato a scuola. Non è normale avere paura dei parchi, delle fermate degli autobus”.

“Servono investimenti nelle forze dell’ordine, non propaganda. Gli unici governi che hanno messo risorse per la sicurezza sono stati quelli di Renzi e Gentiloni dopo anni di tagli del centro destra, oggi invece si preferisce fare campagna elettorale sulla paura, mentre si abbandonano i cittadini all’insicurezza che vivono ogni giorno nelle strade delle nostre città”, ha concluso Boschi.