Nella giornata di lunedì, i militari della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto un giovane, residente in un Comune del comprensorio, con l’accusa di atti persecutori. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane, già noto alle forze dell’ordine e ai residenti dei paesi limitrofi per precedenti comportamenti violenti, avrebbe messo in atto una serie di minacce gravi nei confronti di un ragazzo della Valle Telesina.

