Mo: Vance, ‘positivo raid a Doha abbiano eliminato un paio di cattivi di Hamas’

Washington, 10 set. (Adnkronos) – Sebbene l’amministrazione Trump non sia d’accordo con la decisione di Israele di colpire i vertici di Hamas in Qatar, l'”eliminazione” dei membri del gruppo rappresenta un “lato positivo” degli attacchi israeliani. Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance al canale One America News Network: “L’unica cosa positiva è che sembra che (Israele) abbia probabilmente eliminato un paio di cattivi di Hamas… quindi c’è un lato positivo, anche se non siamo d’accordo con la decisione di fondo”.

“Il presidente ha detto chiaramente di non essere contento”, ha aggiunto Vance. “Non crede che questo serva gli interessi degli Stati Uniti o di Israele. Non è contento, ma continueremo a lavorare per la pace nonostante tutto e speriamo di vedere questa come un’opportunità. Continueremo a lavorare per riportare a casa gli ostaggi, per porre fine alla guerra in Medio Oriente e, si spera, portare un po’ di pace”.