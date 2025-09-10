Anno scolastico ormai alle porte per il Liceo ‘Pietro Giannone’, dove le lezioni riprenderanno nella sede storica in piazza Risorgimento.
E’ quanto emerso alla luce del verbale redatto dai tecnici della Provincia dopo il sopralluogo al cantiere, ormai quasi concluso, con le ultime fasi dei lavori che coesisteranno con la ripresa della didattica. Il verbale attesta la possibilità “della coesistenza tra le attività didattiche e quelle di cantiere”.
