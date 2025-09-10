Un’aula colma di gente. Tantissimi cittadini, non solo di Benevento, hanno partecipato ieri pomeriggio alla cerimonia funebre per don Pompilio Cristino, stroncato da un malore mentre si trovava nella sua sagrestia. Commozione, mestizia, ma anche amore e gratitudine sono stati manifestate nei confronti del religioso.

A presiedere la cerimonia l’arcivescovo Felice Accrocca, commosso durante l’omelia, quando ha spiegato attraverso la sacra scrittura l’opera e la traiettoria di vita del compianto sacerdote, parroco dal 1994 di Santa Maria di Costantinopoli. Nato a Montecalvo Irpino il 25 luglio 1953, il 27 agosto 1977 riceve l’ordinazione sacerdotale. Quindi il lungo percorso, prima da formatore in seminario, poi per diversi anni vicario dell’Arcidiocesi di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia