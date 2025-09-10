I gruppi consiliari di minoranza Dei Goti e PD, a seguito della Conferenza dei Capigruppo tenutasi nel pomeriggio di Lunedi presso Palazzo San Francesco – convocata dal Presidente del Consiglio comunale Alfonso Ciervo – “comunicano che alla riunione hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio Comunale, la capogruppo di maggioranza di “Città Nuova” e i capigruppo di minoranza Giannetta Fusco (Dei Goti) e Luciano Iannotta (delegato per il gruppo Pd). Assente la rappresentanza del gruppo consiliare di maggioranza “Impegno Comune” (Nicola Izzo, Capogruppo e vicepresidente del Consiglio comunale, Alessandro Mauro e Michele Iannotta)”. Così in una nota i due gruppi di opposizione di Palazzo San Francesco.

