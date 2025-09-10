Difesa: Guerini, Madia e Quartapelle votano contro mozioni Avs e M5S**

Roma, 10 set. (Adnkronos) – Lorenzo Guerini, Marianna Madia e Lia Quartapelle hanno votato contro le mozioni sulle spese militari presentate alla Camera da Avs e M5S. Oggi nell’assemblea del gruppo dem, la presidente Chiara Braga aveva proposto l’astensione: “Propongo di votare la nostra mozione che esprime la posizione del Pd e astenerci sulle altre che esprimono posizioni di compatibilità, di contrarietà e critica al 5% e della necessità di una difesa comune europea. Contrari invece alla mozione di Azione che ricalca le posizioni della maggioranza aderendo totalmente all’aumento della spesa militare fino al 5%”. Sulla mozione di Azione, Quartapelle non ha partecipato al voto.