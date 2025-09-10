A distanza di oltre sei anni dall’adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) da parte della Giunta, il documento non risulta ancora formalmente approvato. È questo l’oggetto dell’interrogazione consiliare (n. 29/2025) presentata ieri al sindaco Pietro Crocco dai consiglieri del gruppo di minoranza Nuova Cusano, Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo.

Si tratta della seconda richiesta ufficiale sulla vicenda, dopo quella del 13 febbraio 2025 (interrogazione n. 15), con la quale l’opposizione aveva chiesto chiarimenti sui motivi del ritardo e sollecitato la maggioranza a completare il percorso di approvazione. In quell’occasione, l’amministrazione aveva risposto, con una nota datata 28 febbraio 2025, attribuendo lo stallo alle lungaggini burocratiche legate all’acquisizione dei pareri necessari da parte degli enti competenti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia