La sconfitta di Casarano non ha incrinato quelle certezze che il Benevento ha faticosamente accumulato nel corso della preparazione estiva e anche durante le prime uscite ufficiali, però ha indotto tutti a fare le dovute riflessioni, Auteri compreso. Non è un caso che sin dalla ripresa degli allenamenti (quella vera, visto che la seduta di lunedì pomeriggio è stata principalmente di lavoro defaticante per chi era stato utilizzato al ‘Capozza’), il tecnico giallorosso ha voluto iniziare a valutare e testare soluzioni tattiche diverse rispetto a quelle finora utilizzate. Del resto, anche durante l’estate le uniche variazioni al 3-4-3 di base su cui è stata costruita la rosa, hanno interessato il reparto offensivo, schierato con tre punte in linea, con due trequartisti e un riferimento avanzato, oppure con un sottopunta e due attaccanti veri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia