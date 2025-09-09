Sconcerto e dolore nel rione Ferrovia e nell’intero capoluogo per la morte improvvisa a causa di un malore fulminante per don Pompilio Cristino, parroco di Santa Maria di Costantinopoli. Dei fedeli ieri nella tarda mattinata hanno scoperto quanto accaduto con il parroco ormai deceduto sul pavimento della sagrestia.

Salma portata presso il contiguo ospedale Fatebenefratelli e folla di fedeli in strada e tam tam social sulla tragedia che ha profondamente addolorato il popolo beneventano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia