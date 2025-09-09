Il Comitato Direttivo dell’Associazione Pendolari “Sannio – Terra di Lavoro”, ha sottolineato l’importanza della cooperazione con incontro da remoto con esponenti di alto livello di Trenitalia al fine di trovare soluzioni alle problematiche che stanno affliggendo i viaggiatori pendolari nella pianificazione dei loro viaggi nel mese di Settembre, con particolare riferimento al periodo compreso tra i giorni dal 15 al 27 di questo mese.
