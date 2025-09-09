Mo: Bonelli, ‘grave attacco a Flotilla, silenzio Meloni inaccettabile’

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Quello che è accaduto alla nave della Global Sumud Flotilla la notte scorsa, non è affatto un incidente, come sostengono le autorità tunisine. È un attacco, anche di natura militare, di una gravità estrema. Un atto di intimidazione contro chi vuole portare aiuti umanitari e rompere l’assedio, compiuto da chi invece vuole impedirlo”. Così Angelo Bonelli, parlando con i giornalisti a margine della manifestazione ‘Per non dimenticare: leggiamo i nomi dei giornalisti uccisi a Gaza’ organizzata dall’Ordine dei giornalisti e da diverse associazioni in piazza Santi Apostoli a Roma.

“Mi rivolgo ancora una volta alla premier Meloni: di fronte a tutto questo il suo silenzio è pavido e inaccettabile. È disgustoso il doppio standard di chi decide giustamente sanzioni per chi viola il diritto internazionale, ma tace e non applica alcuna misura verso chi massacra civili, con oltre 20.000 bambini già uccisi. Il governo italiano deve uscire da questa ipocrisia, che non è solo un atto di calcolo politico, ma una scelta che condanna alla morte donne e bambini innocenti”, conclude Bonelli.