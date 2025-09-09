C.sinistra: Orlando, ‘associazione per contribuire futuro Liguria’

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Dopo anni di lavoro sul territorio sento la necessità di costruire uno spazio che non sia solo politico, ma anche sociale e culturale. Un luogo di confronto aperto, che dia voce a chi vuole contribuire al futuro della Liguria, senza sentirsi costretto nelle forme tradizionali della politica. Vogliamo costruire insieme un laboratorio capace di mettere in rete esperienze diverse, con l’ambizione di offrire al centrosinistra idee e strumenti nuovi”. Cosi’ l’ex ministro del Lavoro e consigliere regionale in Liguria del Pd, Andrea Orlando, annuncia la nascita di una nuova associazione che avrà il compito di accompagnare e rafforzare l’impegno del centrosinistra in regione, raccogliendo intorno a sé energie civiche, culturali e politiche.

A guidare l’associazione Orlando ha chiesto a Marco Ansaldo e Anna Colombo di assumere il ruolo di coordinatori. “Ho voluto che la direzione di questo percorso fosse affidata a due figure che uniscono competenze, esperienza e passione civile. Marco e Anna sapranno garantire serietà e apertura, dando forza a un progetto che vuole parlare a tutta la società ligure” osserva Orlando. L’associazione sarà uno strumento permanente di ascolto e di elaborazione: un punto di riferimento per chi si batte per il diritto al lavoro, per i giovani che faticano a restare nella loro terra, per la difesa dei servizi pubblici, per uno sviluppo sostenibile che non lasci indietro nessuno. “Non si tratta – aggiunge Orlando – di sostituire i partiti o le loro funzioni, ma di rafforzarli, di aiutarli a riallacciare un legame profondo con la società ligure. Crediamo che il futuro si costruisca con pazienza, coraggio e organizzazione, e per questo vogliamo mettere a disposizione uno strumento che resti anche oltre le scadenze elettorali”.

Nei prossimi giorni verranno presentati il nome dell’associazione, il manifesto fondativo e le prime iniziative pubbliche, pensate per coinvolgere cittadini, amministratori locali, mondi sociali ed economici che credono nella necessità di una nuova stagione per il centrosinistra in Liguria.