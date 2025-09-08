Una piattaforma gestionale per processare i dati sui tempi d’attesa nel Pronto Soccorso e i posti letto disponibili.

E’ lo strumento che presto potrà utilizzare l’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento, una regia tecnologica digitale potenziata e all’avanguardia, utile per gestire al meglio tutte le risorse e le strutture disponibili, snellendo tempi per il ricovero dei pazienti, permettendo di scegliere in tempo reale priorità e percorsi di ottimizzazione.

