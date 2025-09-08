Benevento nuovo, problemi vecchi. Si potrebbe inquadrare così il primo ko stagionale della Strega, caduta a Casarano al termine di una gara che ai punti avrebbe vinto e che invece si è trovata clamorosamente a perdere. Più per demeriti propri che per meriti di un avversario che ha fatto la sua partita – animata da voglia di riscatto e ispirata da una buona organizzazione di base -, ma che deve ringraziare soprattutto i giallorossi se è riuscito a centrare il primo successo dal ritorno in Serie C. Si può dire che ha fatto tutto il Benevento, responsabile di aver fallito tre nitide occasioni nel primo tempo, di aver inspiegabilmente abbassato i ritmi nella ripresa e di essersi fatto trovare completamente impreparato sulla ripartenza dei padroni di casa, poi conclusa con l’autogol decisivo di Pierozzi.

