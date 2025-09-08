Mo: Schlein, ‘governo continua a bloccare sanzioni Israele, sostegno a Flotilla’**

Roma, 8 set. (Adnkronos) – “Noi abbiamo chiesto al governo sanzioni per il governo di Netanyahu e i suoi ministri e invece il governo italiano, in sede europea, continua a bloccare le pur timide sanzioni proposte dalla Commissione europea”. Lo dice Elly Schlein al Tg3.

“Bisogna interrompere gli accordi di collaborazione tra il governo italiano e quello israeliano in campo militare e chiediamo il pieno riconoscimento dello Stato di Palestina. C’è una missione umanitaria, la Global Sumud Flotilla. Stanno facendo quello che dovrebbero fare l’Unione Europea e i governi europei. Va sostenuta e va protetta”.