“L’intesa raggiunta tra Vincenzo De Luca ed il Partito Democratico schema “do ut des”, degna di una sceneggiata napoletana, con la nomina di Piero De Luca a segretario regionale e via libero a Fico a candidato governatore della Campania, è veramente di bassa lega fondata su “familismo” e la solita doppiezza morale tipica della sinistra”. L’ufficializzazione da parte del campo largo del prossimo aspirante governatore è aspramente criticata dal segretario della Lega sannita Luigi Bocchino.

