Governo: interrogazione Borghi, ‘stupore per assenze Meloni, a New York con volo di Stato?’

Roma, 8 set (Adnkronos) – “La Presidente del Consiglio dei ministri” intende “chiarire le ragioni per le quali non si sia recata ad alcuno degli eventi avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso? Intende chiarire se abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero, come hanno ventilato alcune fonti giornalistiche, a New York con un volo di stato o in Puglia?”. Lo scrive in una interrogazione parlamentare appena depositata il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva.

“Organi di stampa riportano come durante lo scorso fine settimana, la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica, salvo le congratulazioni via social per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo, nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese, quali il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula uno a Monza ovvero la camera ardente del signor Giorgio Armani. Non si può, infatti, non esprimere – spiega Borghi – un certo stupore nell’osservare come la Presidente del Consiglio dei Ministri non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza”.