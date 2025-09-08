E’ prevista la presenza del ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti alla cerimonia di inaugurazione dei lavori dell’invaso di Campolattaro. E, con Matteo Salvini, anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’evento è in programma a Ponte mercoledì a partire dalle ore 11.”L’inaugurazione dei lavori dell’intervento dell’invaso di Campolattaro e l’accensione della Tbm scavo meccanizzato evidenziano l’impegno concreto del ministro Salvini per il territorio e per la risoluzione di problematiche serie come la crisi idrica”.

