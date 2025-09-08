La commissione mensa è stata liquidata dalla maggioranza come uno strumento inutile.

E’ la critica mossa dal gruppo di opposizione ‘Avanti Pietrelcina’ dopo una recente delibera approvata dalla giunta per l’affidamento del servizio di mensa scolastica.

Attraverso la delibera 107, approvata il 1° settembre scorso, la squadra Mazzone ha deciso di confermare l’attivazione dei servizi per la scuola dell’infanzia, e ha fissato i paletti per il progetto della refezione: “Il servizio mensa scolastica, agli alunni della scuola dell’Infanzia, dovrà essere erogato mediante preparazione e confezionamento pasti presso un centro di cottura specializzato, ubicato non oltre 10 chilometri dal centro di Pietrelcina, sulla base dei menù trasmessi dall’Asl competente e per un numero di utenti presunto di 9mila pasti annui”.

