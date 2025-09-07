Il gruppo consiliare di opposizione RinnoviAmo San Lorenzello ha protocollato ieri un’interrogazione rivolta al sindaco e al presidente del Consiglio comunale per chiedere chiarimenti su due questioni che stanno creando crescente malcontento tra i cittadini: la prolungata chiusura del ponte sul torrente Cervillo, in via Serre San Donato, e la gestione dell’area comunemente nota come “Parco dei Dinosauri”.

Nel documento, i consiglieri segnalano che il ponte, interessato da interventi di risistemazione idraulica e consolidamento delle sponde, è chiuso da oltre sei mesi, con gravi conseguenze sulla viabilità locale.

La chiusura, si legge nell’interrogazione, “sta generando disagi crescenti per residenti, agricoltori e utenti abituali dell’arteria”, aggravati dalla “mancanza di informazioni puntuali da parte dell’Amministrazione comunale”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia